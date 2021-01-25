شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 2059 إصابة جديدة و 80 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء اليوم الأحد تسجيل 2059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المصابين منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 197 ألفا و373 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 80 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و234 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تعافى 2795 حالة من الإصابة بفيروس كورونا..مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 8 آلاف و709 حالات، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 418 حالة، إلى جانب 151 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.