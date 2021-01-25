شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: شركة الواحة للنفط تستأنف الإنتاج بعد إصلاح خط الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة في ليبيا في بيان على فيسبوك اليوم الأحد أن شركة الواحة للنفط استأنفت الإنتاج بعد إصلاح خط الشحن الذي يربط الحقل الذي تشغله بمرفأ السدرة للتصدير.

وقالت الشركة "شركة الواحة للنفط قد انتهت من إجراء عمليات الصيانة اللازمة والضرورية لخط الضخ الرئيسي للنفط الخام الواصل بين حقول السماح -الظهرة ومنها الى ميناء السدرة والذي استمر منذ يوم 17 يناير 2021 ولمدة خمسة أيام متتالية وفي ظروف صعبة للغاية".

وكانت المؤسسة قالت في 16 يناير أن إنتاج ليبيا من النفط الخام تراجع بواقع 200 ألف برميل يوميا بسبب توقف الإنتاج اللازم لعمليات الصيانة في وصلات "متهالكة" من الخط كانت تسرب النفط.