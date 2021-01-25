شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يصدر أمراً بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه ، وفيما يلي نصه بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية" واس":-

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 36 ) بتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 534 ) بتاريخ 28 / 7 / 1441هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.

ثانياً : يُعين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

ثالثاً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود