شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العسكرية "5+5" تنفى تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت اللجنة العسكرية الليبية 5+5 تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت اللجنة العسكرية الليبية 5+5: على القوات الأجنبية والمرتزقة الخروج من ليبيا فورا.

وفى وقت سابق أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف طرابلس في ليبيا حكما بإلغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (18) لسنة 2019، بتعديل لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الانتخابات البلدية بنظام القائمة المغلقة.

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن المحكمة حكمت بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره عن جهة غير ذي صفة ألا، وهو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ما يعني أن "المحكمة تعتبر المجلس منعدماً للصفة القانونية والشرعية"، بالنظر إلى أن قانون الانتخابات صدر من مجلس تشريعي والتعديلات التي حدثت من المجلس الرئاسي غير قانونية لأنه مجلس تنفيذي.