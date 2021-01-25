شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يأمر بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر الملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودى بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات ضاعف أوصوله إلى 1,8 تريليون ريال.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، في كلمة له، أن صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي، متابعا: أطلقنا العديد من القطاعات الحيوية والمشاريع الاستثمارية في السعودية.