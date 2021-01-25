شكرا لقرائتكم خبر عن 22 منظمة إغاثية في اليمن تطالب إدارة بايدن بإلغاء تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت 22 منظمة إغاثة تعمل في اليمن الإدارة الأمريكية الجديدة اليوم الأحد بإلغاء تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية قائلة إن ذلك يُعّرض حياة الملايين وعملية السلام للخطر.

وبدأت وزارة الخارجية الأمريكية مراجعة التصنيف الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير عشية تنصيب الرئيس جو بايدن. ويجمد هذا التصنيف أي أصول للحوثيين لها صلة بالولايات المتحدة ويمنع الأمريكيين من التعامل معهم ويجرم تقديم دعم أو موارد لجماعتهم.

وجاء في بيان جماعات الإغاثة "هذا التصنيف يأتي في وقت تشكل فيه المجاعة تهديدا حقيقيا لبلد دمره صراع مستعر منذ ست سنوات ويجب إلغاؤه على الفور. أي تعطيل لعمليات الإغاثة المنقذة للحياة والواردات التجارية من الغذاء والوقود والدواء والسلع الأساسية الأخرى سيعرض حياة الملايين للخطر".

وتستثني الولايات المتحدة منظمات الإغاثة والأمم المتحدة والصليب الأحمر وصادرات السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية من تصنيفها.

غير أن جماعات الإغاثة تقول إن تداعيات التصنيف القانونية غير مفهومة بشكل كامل وإن الاستثناءات لا تغطي ما يكفي من القطاع التجاري.