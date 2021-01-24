إعفاء وزراء ومسؤولين... أوامر ملكية سعودية جديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، صدر أمر ملكي بضم وزارة الإسكان إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع تعديل اسمها لتصبح "الشؤون البلدية والقروية والإسكان".

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كما صدر أمر ملكي بتعيين، وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل على رأس الوزارة الجديدة.

ونصت الأوامر الملكية على إعفاء فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك منه منصبه كوزير للدولة وعضو مجلس الوزراء.

وتقرر إعفاء أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، وتعيين فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك في المنصب ذاته بمرتبة وزير.

كما جرى تعيين الخليفي (محافظ البنك المركزي المعفى من منصبه) مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، وصدر أمر ملكي كذلك بترقية مدير عام الجوازات سليمان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى إلى رتبة فريق.