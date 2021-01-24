لهذا السبب... تأخير في مواعيد التطعيم باللقاح في دبي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت هيئة صحة دبي عبر "تويتر" إنها تعمل على إعادة جدولة المواعيد الخاصة بالجرعة الأولى للقاح.

وعزت الهيئة ذلك إلى قيام الشركة المصنعة للقاح بأعمال توسعة في إنتاج اللقاح لديها مما أثر على الجرعات الحالية في عدد من دول العالم.

وأوضحت الهيئة أن كافة المواعيد الخاصة بالمتعاملين للجرعة الثانية ثابتة، ناصحة الجمهور بالالتزام بمواعيدهم والحضور لمراكز الخدمة في الوقت المحدد سلفا.

​وفي شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بدأت دبي حملة واسعة للتطعيم ضد فيروس كورونا بعد موافقة الإمارات على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني ولقاح فايزر/بايونتيك.

وبحسب أرقام رسمية، فإن الإمارات قامت بتلقيح ما يزيد عن من 2,3 مليون شخص من أصل 10 مليون من السكان، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.

وتشهد الإمارات زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويتعين على الجميع في الإمارة وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع سن الإمارة عقوبات في حال مخالفة هذه القواعد.

وأعلنت دبي الأسبوع الماضي تعليق الأنشطة الترفيهية وتعليق جميع العمليات الجراحية الاختيارية وغير الضرورية طبيا.