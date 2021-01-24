الصحة السعودية: هذه هي المناطق الأعلى تسجيلا في إصابات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان وزارة الصحة الذي نشرته جريدة "عكاظ" فقد جاءت منطقة الرياض في المقدمة بـ82 حالة، ومنطقة مكة المكرمة 34، والمنطقة الشرقية 29، منطقة الحدود الشمالية 11، منطقة الباحة 6، منطقة عسير6، منطقة نجران 5، منطقة القصيم 4، منطقة المدينة المنورة3، منطقة حائل 3، منطقة تبوك 2، منطقة جازان1.

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أما المدن والمحافظات الأعلى إصابة فقد جاءت أيضا الرياض في المقدمة بـ68 حالة، ثم جدة بـ 12، وعرعر 11، مكة المكرمة 8، الدمام8، الهفوف 5، الليث 5، الطائف 4، الخرج 4.

ورصد بيان الوزارة أيضا أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي، حيث جاءت الرياض كذلك في المقدمة بـ45، ثم جدة 18، وحائل 9، مكة المكرمة 9، الدمام (9)، ينبع (9)، الظهران (9)، عرعر (6)، الطائف(6، نجران 6، الهفوف6، المدينة المنورة 5، بقيق 5، الجبيل 4، حوطة بني تميم 4، الخرج 4، وادي الدواسر 4.

وقد اكد البيان تسجيل 186 إصابة جديدة بكورونا، فيما تم رصد تعافي 211 حالة، ووفاة حالتين، وهذه أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ 300 يوم، وتحديدا تاريخ 31 مارس 2020 حين أعلنت وزارة الصحة آنذاك تسجيل حالتي وفاة جديدتين في ذلك التاريخ.

وعن العدد التراكمي أكد البيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة قد بلغ 366.371 حالة، من بينها 2080 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 331 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 357.939 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6352 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.69%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.56%، ونسبة الوفيات 1.73%.

وكان محمد عبدالعالي المتحدث باسم وزارة الصحة قد أكد أن منحنى الحالات المؤكدة لايزال في مستويات متدنية، ولكن لاحظنا ارتفاعا في آخر أسبوع بنسبة 29% عن الأسبوع الذي يسبقه" مؤكدا أن هناك احتمالا باستمرار تصاعد المنحنى إذا لم نتمسك بالإجراءات الاحترازية، وإذا التزمنا بها سيستقر المنحنى وسيعاود انخفاضه، في حين ارتفعت الحالات الحرجة بنسبة 4% في نفس الأسبوع مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه، ولاتزال محدودة، فكلما كانت هذه المؤشرات مستقرة بعد استمرار انخفاضها لعدة أشهر كل ما كنا في الاتجاه السليم.