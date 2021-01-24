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لا يوجد مكان لدفن الجثامين... عضوة بالسيادة السوداني تتفقد مكانا لدفن الموتى

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دبي - محمود عبدالرازق - وزارت موسى منطقة خصصت لدفن الموتى مجهولى الهوية، وذلك بصحبة رئيس لجنة التحقيق في المفقودين قسريا، حسب ما قال بيان لمجلس السيادة السوداني.

وأكدت عائشة موسى، أن زيارتها للمكان جاءت قبل تخصيصه لدفن مجهولي الهوية، مع فحصهم جيدا قبل الدفن لتسهيل تعرف ذويهم عليهم فيما بعد.

رئيس لجنة التحقيق في المفقودين قسريا، أحمد العباس، قال إن لجنته تواجه معوقات وأهمها "عدم وجود مكان لدفن الجثامين".

وتابع أن المكان الجديد والذي تم تفقده سيكون جاهزا لاستقبال الجثامين مع اتباع الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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