شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات يهدف إلى استحداث 1,8 مليون وظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، إن غايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، موضحا أنه يهدف لتجاوز صندوق الاستثمارات بنهاية 2025 الأصول 4 تريليونات ريال.

وتابع ولى العهد السعودى، خلال خطاب له، أن صندوق الاستثمارات الأمير محمد بن سلمان: يهدف إلى استحداث 1,8 مليون وظيفة، موضحا أن صندوق الاستثمارات استطاع تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة.

ولفت الأمير محمد بن سلمان، إلى أن صندوق الاستثمارات تمكن من الوصول لمستهدفات استراتيجية مهمة، موضحا أن صندوق الاستثمارات ساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، ومؤكدا في ذات الوقت إلى أن الصندوق استحدث 331 ألف وظيفة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.

واستطرد ولى العهد السعودى: صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي، موضحا أن صندوق الاستثمارات استطاع تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة.