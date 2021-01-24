شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: القطاع الخاص شريك استراتيجى لصندوق الاستثمارات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، إن القطاع الخاص شريك استراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في خطاب له، أن أصول صندوق الاستثمارات سيتجاوز 7 تريليونات و500 مليار ريال في 2030.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا، موضحا أنه تهدف الاستراتيجية لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال ولى العهد السعودى، إنه سيعمل صندوق الاستثمارات على ضخ 150 مليار ريال سنويا، لافتا إلى أن صندوق الاستثمارات يستثمر في مستقبل المملكة والعالم