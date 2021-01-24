شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز : وزارة الخارجية الإسرائيلية افتتحت سفارة لها في أبوظبي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن إسرائيل فتحت سفارة في أبوظبي اليوم الأحد، وذلك بعد قليل من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على إنشاء سفارة في تل أبيب.

وصادق مجلس الوزراء الإماراتى على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل، إلى جانب 8 اتفاقيات في المجال القانوني والمسائل الجنائية وذلك مع كلاً من جمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وتركمانستان، وأستراليا، وجمهورية كازاخستان. وفق وكالة واما

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في قصر الوطن بأبوظبي والذى ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس حاكم دبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.