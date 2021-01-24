شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة أردنية: السفير الليبى بالمملكة يترشح لموقع رئيس المجلس الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "مدار الساعة" الأردنية، أن السفير الليبي في المملكة الأردنية الهاشمية محمد البرغثي تقدّم بالترشح لموقع (رئيس المجلس الرئاسي) في بلاده.

ذكرت قناة العربية، فى وقت سابق، أن البعثة الأممية فى ليبيا تعلن البدء بتلقى الترشيحات للسلطة التنفيذية المؤقتة.

وفى وقت سابق، رحب بيان أوروبى أمريكى مشترك باتفاق آلية اختيار السلطة التنفيذية فى ليبيا، موضحًا أنه حان الوقت لتغيير الوضع الراهن فى ليبيا، داعيا الفرقاء الليبيين لتبنى حكومة موحدة.

وتابع البيان الأوروبى الأمريكى المشترك: يجب احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويجب إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة من ليبيا، ويجب إعادة فتح الطريق الساحلى فى ليبيا.