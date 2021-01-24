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تدمير ومداهمة عشرة أوكار لداعش في ديالى بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن تدمير ومداهمة عشرة أوكار للدواعش في محافظة ديالى .
وقالت المديرية- في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء " نينا " اليوم الاحد - إنه وعلى أثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت طائرات طيران الجيش العراقي من تدمير ثمانية أوكار للدواعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة إلى قرة تبة في محافظة ديالى .
وأضافت، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة ٢٠ داهمت وكرين وضبطت بداخلهما دراجة نارية ، 2 مولد كهربائي ومواد غذائية معلبة ".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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