شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير ومداهمة عشرة أوكار لداعش في ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن تدمير ومداهمة عشرة أوكار للدواعش في محافظة ديالى .

وقالت المديرية- في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء " نينا " اليوم الاحد - إنه وعلى أثر معلومات استخبارية دقيقة تمكنت طائرات طيران الجيش العراقي من تدمير ثمانية أوكار للدواعش في منطقة الخيلاوية والطبج التابعة إلى قرة تبة في محافظة ديالى .

وأضافت، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة ولواء المشاة ٢٠ داهمت وكرين وضبطت بداخلهما دراجة نارية ، 2 مولد كهربائي ومواد غذائية معلبة ".