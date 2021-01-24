شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى: السفير الأمريكي أكد سعي واشنطن لحل الأزمة مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قاسم الأعرجى مستشار الأمن القومي العراقي، أن السفير الأمريكي في العراق أكد لنا سعي واشنطن لحل الأزمة مع إيران بالطرق الدبلوماسية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق، بأنه تم إطلاق 3 صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، مشيرة إلى أن صاروخان سقطا خارج مطار بغداد فيما سقط الصاروخ الثالث على منزل أحد المواطنين العراقيين، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وعلى جانب آخر، أطلقت السلطات العراقية عمليات أمنية لملاحقة إرهابيين في العاصمة العراقية بغداد والأنبار وكركوك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.