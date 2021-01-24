شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات الفلسطينية تسلم الاتحاد الأوروبى دعوة للرقابة على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الأحد، دعوة رسمية للاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر، خلال تسليم الدعوتين لممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورجسدورف، في مقر اللجنة بمدينة البيرة، على أهمية الرقابة الدولية على العملية الانتخابية، لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكاً مهماً للجنة على مدار السنوات الماضية. داعياً كافة الجهات والمؤسسات الدولية للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية.

بدوره، أشاد بورجسدورف، بجهود لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وطواقمها في التحضير للانتخابات رغم كل الصعوبات التي تواجهها، مؤكداً على دعم الاتحاد الأوروبي لعقد انتخابات نزيهة وشفافة وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى ضرورة مشاركة كل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بالعملية الانتخابية؛ ترشحاً وانتخاباً.

يذكر أن لجنة الانتخابات الفلسطينية تدعو في بداية أي عملية انتخابية، الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد، للتقدم بطلب اعتماد كهيئة رقابة ما يمكنهم من الدخول إلى المراكز الانتخابية للاطلاع على سير العملية الانتخابية والتأكد من نزاهتها وشفافيتها.