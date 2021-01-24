شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الجزائرية تتابع حادث وفاة أحد مواطنيها بمركز للشرطة ببروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الأحد أنها تتابع عبر سفارتها ببلجيكا حادث وفاة مواطن جزائري يوم 19 يناير الجاري في مركز للشرطة ببروكسل.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - إنه "إثر وفاة مواطن جزائري مساء يوم 19 يناير 2021 في إحدى مراكز شرطة بروكسل، وبعد إعلام عائلة الفقيد بالخبر وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لها في هذه المحنة، اتصلت مصالح سفارة الجزائر وقنصليتها العامة ببروكسل بوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية ومصالح وكيل الملك للمطالبة بتسليط الضوء واستجلاء كافة الظروف المحيطة بهذه المأساة".

وأكد البيان أن الجانب الجزائري طالب بموافاته بتقرير التحقيق الذي أجرته النيابة البلجيكية، كما تتابع وزارة الشؤون الخارجية هذه القضية ببالغ الاهتمام.