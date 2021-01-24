سلطنة عمان تقرر تمديد إغلاق حدودها البرية أسبوعا

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء العمانية (بناء) اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان، اتخذت قرار تمديد الإغلاق لاحتواء انتشار الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت إن "اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في حالة انعقاد مستمر برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية".

وتابعت: "بحثت اللجنة تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، وقررت تمديد إغلاق الحدود البرية بناء على على توصيات الفريق الفني المختص الذي يتابع مستجدات هذه الجائحة وتطورات السلالات الجديدة من الفيروس"، مشيرة إلى أن قرار التمديد يستمر حتى يوم الاثنين 1 فبراير/ شباط المقبل".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 97 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليوني حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.