حاكم دبي يعتمد تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال ابن راشد إن الإجراءات الجديدة تتمثل في تمكين الطلبة الوافدين من استقدام أسرهم متى توافرت هم الإمكانية المادية، بحسب تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وتابع موضحا أن "دولة الإمارات أصبحت وجهة تعليمية إقليمية عبر أكثر من 77 جامعة وعشرات الآلاف من الطلاب سنويا".

كما اعتمد حاكم دبي في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء للعام الجديد "استراتيجية الدين العام للحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى بناء سوق سندات بالعملة المحلية وتنشيط القطاع المالي والمصرفي بالدولة".

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد في الاجتماع عن "تشكيل مجلس الإمارات للسياحة بغرض التنسيق والتسويق ودعم مشاريع السياحة الوطنية"، مشيدا في هذا السياق بحملة "أجمل شتاء في العالم" التي "أبرزت جمال العمل كفريق سياحي وطني واحد"، بحسب قوله.

ونوه حاكم دبي أيضا عبر حسابه على "تويتر" أنه تم اعتماد خلال الاجتماع "سياسة الاقتصاد الدائري وتشكيل مجلس خاص بها، وذلك بغرض إنتاج نظيف ونقل واستهلاك مستدامين وإدارة فعالة للنفايات، ما يحافظ على البيئة ويولد فرص اقتصادية جديدة".

وأعلن أن دولة الإمارات تحتل المرتبة 18 عالميا في مؤشرات قوتها الناعمة، والـ11 عالميا في التأثير، وتصنف ضمن الدول الأنشط على الساحة الدولية.