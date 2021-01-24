شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الإماراتى يوافق على فتح سفارة فى تل أبيب بإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادق مجلس الوزراء الإماراتى على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل، إلى جانب 8 اتفاقيات في المجال القانوني والمسائل الجنائية وذلك مع كلاً من جمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وتركمانستان، وأستراليا، وجمهورية كازاخستان. وفق وكالة واما

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم في قصر الوطن بأبوظبي والذى ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس حاكم دبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.