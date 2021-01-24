ملك الأردن: لن ننسى أبطالنا من الجيش الأبيض بعدما قدموا حياتهم من أجل الوطن

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القاهرة - سامية سيد - أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية في التعامل مع وباء كورونا وآثاره الصحية؛ وقال العاهل الأردنى: "لن ننسى أبطالنا من الجيش الأبيض الذين قدموا أرواحهم من أجل الوطن".

جاء ذلك خلال افتتاح العاهل الأردنى، في العقبة الأحد، مستشفى الشيخ محمد بن زايد - العقبة الميداني، التابع لوزارة الصحة والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

وأطلع الملك عبد الله الثانى على أقسام وتجهيزات المستشفى، الذي يضم 216 سريراً منهم 56 سريراً للعناية الحثيثة.

واستمع الملك إلى إيجاز من وزير الصحة الأردنى الدكتور نذير عبيدات الذى أشار خلاله إلى أن المستشفى، الذي أنشئ بتبرع من دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي انسجاماً مع الأولويات الوطنية بتوفير مستشفيات ميدانية في جميع أقاليم المملكة لمواجهة جائحة "كورونا"، ولتكون رديفاً لباقي المستشفيات عقب انتهاء الجائحة.

ووفقا لمدير المستشفى، الدكتور كمال الحوراني فإن مساحته الإجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع، وزُود بأحدث التجهيزات الطبية وأجهزة التنفس الصناعي، والكوادر الطبية والإدارية المتخصصة، ليقدم خدماته وفق المعايير المعتمدة.

ويعدّ مستشفى الشيخ محمد بن زايد - العقبة الميداني الخامس المخصص لعلاج المصابين بـ "كورونا"، بعد مستشفى معان وعمان الميدانيين، اللذين أقيما على نفقة الحكومة الأرنية، ومستشفيين عسكريين ميدانيين في الزرقاء وإربد، واللذين أقيما على نفقة الخدمات الطبية الملكية.

وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الأردنى، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشارة الملك للسياسات، والسفير الإماراتي في عمان.