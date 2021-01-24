شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تصدير النفط الليبى بمنطقة الهلال النفطي وميناء الحريقة بسبب الرواتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبى، اليوم الأحد تصدير النفط الخام من منطقة الهلال النفطي وميناء الحريقة في طبرق لتأخر الرواتب.

ونشر منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا بيان مصور يطالبون فيه بسرعة صرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر، محذرين من أي عمليات لخصم رواتبهم أو تأخيرها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي إن إيرادات البلاد من النفط والغاز تراجعت 92% العام الماضي، بعد توقف معظم الصادرات بفعل حصار ظل مفروضا على المنشآت النفطية لشهور.

وأوضح البنك المركزي في طرابلس إن إيرادات 2020 بلغت 2.9 مليار دينار (652 مليون دولار)، انخفاضا من 31.4 مليار دينار في 2019.

وإنتاج الخام وصادراته تحت مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس، لكنها لا تتفق مع أرقام البنك بشأن الإيرادات.

عانت ليبيا حالة من الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي ودعمها حلف شمال الأطلسي، وتعرضت منشآت الطاقة، مصدر ثروة البلاد الرئيسي، للهجوم مرارا من القوات المتحاربة.