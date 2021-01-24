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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء العمانية تمديد إغلاق الحدود البرية أسبوعا لاحتواء انتشار فيروس كورونا وفقا لوكالة رويترز

كانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت فى وقت سابق أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 132 ألفا و486 إصابة.

وذكرت الصحة العمانية - في بيان سابق أوردته وكالة الأنباء العمانيةأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 1517 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 124 ألفا و730 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.