المرصد السورى: رتل عسكرى تركى جديد يدخل الأراضى السورية

القاهرة - سامية سيد - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بدخول رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية، حيث وصلت 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر (كفرلوسين) الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجهت إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

وذكر المرصد - وفقا قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد، أنه "مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الفائت، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية".

وأضاف أن عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير 2020 وحتى الآن، ارتفع إلى أكثر من 11640 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

وأشار المرصد إلى أن تعداد الآليات والجنود الأتراك قد يكون أقل أو أكثر من ذلك، نظرا لخروج ودخول آليات محملة بجنود ومعدات عسكرية ولوجستية بشكل فردي.