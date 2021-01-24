شكرا لقرائتكم خبر عن التعامد الأول للقمر على الكعبة المشرفة فى 2021 الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء مكة المكرمة يوم الخميس المقبل أول تعامد للقمر في عام 2021 على الكعبة المشرفة، وذلك بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وأشار المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة - في بيان أصدره اليوم الأحد، إلى أن القمر سيصل لحظة البدر المكتمل بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة السابعة و16 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش، ويكون بذلك أكمل نصف مداره حول الأرض خلال هذا الشهر.

كما أوضح أنه يتبع ذلك وصول القمر لحظة التعامد عند الساعة التاسعة و43 دقيقة و34 ثانية مساء بتوقيت جرينتش، وسيكون على ارتفاع (89.57.46 درجة)، وقرصه مضاء بالكامل بنسبة (99.9 %) وعلى مسافة 381.125 كيلومتر.



وأضاف أنه بعد التعامد سيظل القمر مشاهدا في السماء لبقية الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس يوم الجمعة.



وأكد أبوزاهرة، أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء .