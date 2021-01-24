شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يزور مقر مفوضية الانتخابات للاطلاع على مستوى جاهزيتها للانتخابات القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم الأحد، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس.

وأوضح بيان للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن الزيارة تأتي للاطلاع على مستوى جاهزيتها للانتخابات القادمة.

وكان في استقبال السراج رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن، وبحث معها استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر من العام الجارى.

وتناول اللقاء الذي انعقد في مكتب السايح استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.