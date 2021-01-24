الاحتلال الإسرائيلى يمنع ترميم مصلى قبة الصخرة ويهدد العاملين بالاعتقال

القاهرة - سامية سيد - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية فى مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير لجنة الإعمار في الأقصى بسام الحلاق- لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال أعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.

وأضاف الحلاق أن قوات الاحتلال منعت، أمس، لجنة الإعمار في الأقصى، من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني.