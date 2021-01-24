شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الفلسطينية تستنكر اقتحام الاحتلال الإسرائيلى قبة الصخرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلى قبة الصخرة المشرفة، ومنع أعمال الترميم التي تقوم بها لجنة إعمار المسجد الأقصى داخلها، وأكدت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، أن الاحتلال يهدف للاستيلاء على "الأقصى"، ومنع الجهات المختصة وصاحبة الحق من العمل، مضيفا أن الاستمرار في هذه الجرائم بدعم من المستوى السياسي الإسرائيلي بشكل علني، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، والتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منعت اليوم الأحد، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية فى مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.
وقال مدير لجنة الإعمار في الأقصى بسام الحلاق- لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال أعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل.
وأضاف الحلاق أن قوات الاحتلال منعت، أمس، لجنة الإعمار في الأقصى، من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني.