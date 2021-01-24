شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعين عوض الكتبى مديرا عاما لصحة دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين عوض صغير الكتبي، مديراً عاماً لهيئة الصحة في دبي، والدكتور علوي الشيخ علي، نائباً للمدير العام.

شغل عوض الكتبي منصب الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتقلّد العديد من المناصب التنفيذية في إمارة دبي وله خبرة طويلة في مجال الإدارة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة شيلر الدولية في المملكة المتحدة.

وعمل الدكتور علوي الشيخ علي نائباً لمدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهو العميد المؤسس لكلية الطب البشري فيها، وله خبرة قام خلالها بنشر أكثر من 100 ورقة علمية بصفته باحثاً في مجال الطب القلبي الوعائي، وهو عضو في العديد من الهيئات الطبية والعلمية محلياً وعربياً وعالمياً.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بتعيين عوض صغير الكتبي، مديراً عاماً لهيئة الصحة في دبي، والدكتور علوي الشيخ علي، نائباً للمدير العام... خالص أمنياتنا لهما بالنجاح في دفع مسيرة تطوير القطاع الصحي وتعزيز قدراته.".

وأضاف سموه: "معالي حميد القطامي من رجال الوطن المخلصين وله كل الشكر والعرفان لما قدمه من جهود وإسهامات ستبقى محل تقديرنا.. راجين له كل التوفيق والسداد."

وتابع سموه: "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يؤمن بأهمية إشراك الشباب في قيادة دفة العمل الحكومي في دبي وضخ الدماء الجديدة في مختلف مساراته.. انطلاقاً من ثقة كاملة في قدرة كوادرنا الوطنية الشابة على الاضطلاع بمسؤولية التطوير على الوجه الأمثل.".