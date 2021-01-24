شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن إلغاء الحجر الفندقي للقادمين من الخارج اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات اللبنانية إلغاء الحجر الفندقي للقادمين من الخارج اعتبارا من اليوم الأحد، كإجراء احترازى من كورونا، جاء ذلك نقلا عن مصاد رإعلامية.

وسجلت لبنان أمس 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 276 ألفا و587 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى تسجيل 52 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 2280 حالة، فى حين يرقد 895 شخصا فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 295 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16886 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، قررت السلطات اللبنانية تمديد تعليق العمل فى جميع المحاكم والدوائر القضائية فى البلاد طيلة فترة الإغلاق الشامل للبلاد والتى بدأت منذ 14 يناير الجارى وتستمر حتى 8 فبراير المقبل بهدف كبح تفشى وباء كورونا فى لبنان.