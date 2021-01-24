شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إعلامية: أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر إعلامية ، بأن أمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أعاد تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة.

وكان أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد، أصدر أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والوزراء، وطلب أمير الكويت أن تستمر الحكومة في تصريف العاجل من الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، قدم استقالة الحكومة للأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسميا، فى 13 من شهر يناير الجارى.

وتعتبر حكومة الشيخ صباح الخالد، ثاني أقصر حكومة عُمراً في تاريخ الكويت بـ 29 يوماً، من أصل 37 حكومة شُكّلت في تاريخ الكويت الحديث منذ العام 1962 ، وجاءت الاستقالة بعد إعلان 3 نواب الأسبوع الماضي تقديم استجواب لرئيس الوزراء بتأييد 37 نائبا من أصل 50 لهذا الاستجواب.