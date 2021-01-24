أمطار وبرد... موجة جديدة من التقلبات الجوية تضرب مصر... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة تليفزيونية صباح اليوم، إن "معظم أنحاء الجمهورية، تشهد خلال الأيام الجارية، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية".

وأشارت شاكر إلى "استمرار حالة الاستقرار في أحوال الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل".

وتوقعت أن "تشهد غالبية الأنحاء اعتبارًا من يوم الأربعاء موجة جديدة من التقلبات الجوية".

وأضافت أنه "اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ونشاط للرياح على المناطق الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وانخفاض في درجات الحرارة".

وأوضحت أن "الانخفاض في درجات الحرارة لن يكون كبيرا، حيث سيكون بمعدل درجتين فقط، إلا أن نشاط الرياح سيزيد من شعورنا ببرودة الطقس".