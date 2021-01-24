تقرير: تونس تتفوق على دول شمال أفريقيا في استخدام الوسائل الرقمية للأغراض الاقتصادية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار تقرير صدر الأسبوع الحالي وتم إعداده بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ويحمل عنوان "ديناميكية التنمية في أفريقيا 2021: التحول الرقمي وجودة التشغيل" إلى أن "57% من المؤسسات في تونس والمغرب لديها موقعا إلكترونيا وتمتلك إمكانيات كبيرة في مجال التسويق"، بحسب ما أوردته فضائية "نسمة" التونسية.

وفصل التقرير معدلات التحول الرقمي في تونس على النحو التالي بأن 47% المؤسسات الصغيرة و67% المؤسسات المتوسطة و80% المؤسسات الكبيرة.

كما استنتج التقرير نفسه أن "أكثر من نصف المؤسسات الصغيرة في تونس والمغرب لديها موقع على شبكة الإنترنت، مما يبرز ديناميكية رقمية قوية، وذلك عكس البلدان الأخرى".

وأوضح التقرير كذلك ضعف نظم المدفوعات الإلكترونية ووسائل نقل البضائع الفعالة، في الوقت الذي أظهر فيه أن التجارة الإلكترونية في شمال أفريقيا شهدت تطورا سريعا خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2017.

وأوصى من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية بضرورة توفير البنوك لوسائل دفع غير مادية، وكذلك توفير استثمارات إضافية في البنية التحتية للنقل، من أجل تسهيل حركة الطرود من البائعين إلى المشترين.