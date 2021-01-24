الصحة العراقية: لقاح كورونا سيتم توزيعه مركزيا

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، قال البدر"سيتم استيراد وتوزيع اللقاحات مركزياً ومن خلال (كيماديا) التي تعنى بالاستيراد وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية".

© REUTERS / Thaier Al-Sudani

وعن كيفية التوزيع وحساب نسب الدوائر أكد البدر أنه سيتم تبعا للكثافة السكانية، قائلا: "حصص الدوائر من أي مادة علاجية ستوزع مركزياً بحسب الكثافة السكانية" معللا: "لأن الحصص موجودة في وزارة الصحة بحسب البيانات الرسمية المعدة من وزارة التخطيط بما في ذلك حصص محافظات إقليم كردستان".

وأشار البدر إلى أن بلاده أقرت ثلاثة لقاحات حتى الآن، مؤكدا: "يمكن أن تقر غيرها من اللقاحات أيضاً".

وشدد على أن "الإقرار لا يعني بالضرورة الاستخدام" مؤكدا أنه "خطوة أولى لاستخدام أي مادة علاجية مهما كانت وأن المهم في الأمر هو أن تقر اللقاحات من الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية، وهي جهة استشارية علمية وظيفتها تحديد صلاحية العلاج للاستخدام داخل البلاد وبحسب معايير وضوابط علمية وقانونية".

وكشف متحدث وزارة الصحة أن وزارته "وقعت مع شركة لتوريد اللقاحات وأنه يمكن أن يكون هناك توريد من جهات أخرى أيضاً، لأن العراق جزء أساسي من التحالف الدولي للقاحات، وأن حصته جاهزة حين إقرار اللقاح من التحالف الدولي".

يشار إلى أن البدر كان قد صرح في الـ10 من يناير/كانون الثاني الجاري بأن حصة العراق من لقاح شركة "فايزر" الخاص بمكافحة ​فيروس كورونا​ ستصل خلال الشهرين المقبلين، مؤكداً أنه "في حال اعتمد اللقاح، فإن حصة العراق محجوزة، حيث ستكون حصته من التوريدات هي 20% أي 8 ملايين جرعة"، موضحاً أن "الاتفاق الأولي مع "فايزر" هو 1.5 مليون جرعة تسلم خلال الربع الأول من هذه السنة".

وكان وزير الصحة العراقي حسن التميمي أكد، في وقت سابق، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريبا.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية، إن "المستلزمات الخاصة بلقاح فايزر الذي سيتم اعتماده في العراق، وتم التوقيع مع الشركة المصنعة له ستكون من ضمن العقد".