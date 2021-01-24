أمير الكويت يعيد تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الكويتية، في خبر عاجل، إن أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر "أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم"، دون المزيد من التفاصيل.

​وكان الأمير نواف الأحمد الصباح التقى يوم الثلاثاء الماضي ، الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الأخيرة على خلفية طلب استجوابها في البرلمان.

وشملت لقاءات الأمير أيضا رئيس الوزراء المستقيلة حكومته الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وكذلك الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق.، كما التقى الأمير رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد عبد العزيز السعدون، ورئيس مجلس الأمة الحالي مرزوق الغانم.

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، بعد أيام من طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء حول قضايا منها تشكيلة الحكومة.