إلغاء 60 ألف حجز سفر... الكويت تقلص أعداد القادمين إليها بنسبة 80%

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، سيكون إجمالي القادمين للبلاد ألف راكب فقط يوميا بدلا من 5 آلاف، اعتبارا من اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاني، وحتى 6 فبراير/شباط المقبل.

ونقلت الجريدة عن مصدر مسؤول لها قوله إن "هذا القرار اتخذ بعد أن سجلت الكويت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا ، وهما لمواطنتين كويتيتين قدمتا من بريطانيا".

وأضاف المسؤول أن "انتشار فيروس كورونا المتحور، وظهور شبهات تزوير في بعض الفحوصات للركاب القادمين إلى الكويت، دفعا السلطات الصحية الى زيادة إحكام الرقابة على كل القادمين عبر فحصهم في المطار قبل دخولهم البلاد".

وأشارت الجريدة إلى أن

"هذا القرار تسبب في إلغاء نحو 60 ألف حجز وإن أسعار بعض التذاكر وصل إلى ألف دينار، حيث تم تحديد العدد الأقصى في أي طائرة قادمة بعدد 35 راكبا فقط".