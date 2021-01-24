النفط العراقية: سنبدأ تنفيذ خطط لرفع إنتاجنا من الغاز

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قال حامد يونس وكيل وزارة النفط العراقية لشئون التوزيع، إن" الوزارة أعدت خططا جديدة لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر من خلال تنفيذ مشاريع لإنتاج هذه المادة الاستراتيجية والمهمة".

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وعما يتم إنتاجه من الغاز الآن قال يونس: "كميات الغاز المستثمرة حاليا تصل الى أكثر من ألف وخمسمائة مليون متر قياسي في اليوم الواحد".

وأشار إلى أن من بين المشاريع التي سيتم تنفيذها مشروع حقول غاز أرطاوي والذي سينتج ما يقارب الـ 400 مليون قدم مكعب قياسي، والمشروع الخاص باستثمار غاز محافظتي ذي قار وميسان والذي سيسهم بإنتاج اكثر من خمسمائة مليون لتر مكعب قياسي".

واستدرك يونس مؤكدا أنه "وعلى الرغم من هذه الزيادة المرتقبة والتي تصل الى ما يقارب الألف مليون لتر مكعب قياسي من هذه المادة، إلا أن الحاجة لاستيراد المتبقي لسد العجز من الخارج مستمرة" معللا: "لزيادة وتنامي الطلب المحلي عليها".

وكنموذج على هذا الطلب المتنامي قال وكيل وزارة النفط: "وزارتنا مستمرة في إمداد وزارة الكهرباء بجميع أنواع الوقود، إضافة إلى مادة الغاز الجاف لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية".

وأكد على أن "الانتاج الوطني من مادة الغاز لايكفي لسد الحاجة الفعلية للبلاد لتزويد جميع المحطات الكهربائية بهذه المادة، لذا تعمل البلاد على استيراد الكميات المتبقية من الجمهورية الإسلامية في إيران".

وأشار إلى إن "الوزارة ودعماً منها لأصحاب المولدات الأهلية عملت على زيادة الحصص المجهزة لهم من مادة الكازولين من 10 لترات لكل كي في إلى 15 لتراً لكل كي في، بعد النقص الحاصل في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين".