مستشار الرئيس المصري: هذه الفئات لن نعطيها لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات تلفزيونية له قال: الحوامل ومن هم أقل من 18 عاما لن يأخذوا هذا التطعيم".

وعلل تاج الدين هذا التأكيد بقوله: "لأن الدراسات الإكلينيكية السريرية لم تشملهم، ولذلك هذه الفئات مستثناة من التطعيم، وهذه قواعد عالمية، خصوصا أن الدراسات الإكلينيكية لم تستكمل".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أنه ومنذ بداية إنتاج اللقاحات في العالم حدثت مفاوضات من الجانب المصري، وتم تحديد برنامج زمني لتوريد هذه اللقاحات من مصادر متعددة، مؤكدا أن الخطة الموضوعة والأولويات هي الكوادر الطبية التي تتعامل مع المرضى، حيث تم وضعهم أولوية لأنهم خط الدفاع الأول، والكثير منهم تعرض للإصابة والوفاة الفترات الماضية، لافتا إلى أن الحملة ستبدأ بالكوادر الطبية بمستشفيات العزل والحميات ومستشفيات الصدر.

وأشار إلى أنه والانتهاء من الكوادر الطبية ستكون الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ لأنهم أكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس من ناحية، موضحا أن الأمراض المزمنة التي سيكون لها الأولوية تشمل مرضى الجهاز التنفسي والربو الشعبي وحساسية الصدر والسدة الرئوية والنزلات الشعبية، وتليفات الرئة وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي.

وأكد مستشار الرئيس أن مرضى القلب والأوعية الدموية، والأمراض المزمنة الأخرى مثل مرض السكري، والأمراض التي تقلل مناعة الجسم أو ممن يتعاطون الأدوية التي تؤثرعلى المناعة، ومرضى الأورام، سيتم إعطاؤهم اللقاح في مرحلة تالية.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، اللواء طبيب، بهاء الدين زيدان، كان قد اكد أمس في بيان رسمي، تعاقد الهيئة مع شركتي "آر-فارما" وشركة "سيرام إنستتيوت" المصنعين للقاح فيروس كورونا "أكسفورد-أسترا زينيكا"، مشيرا إلى أن التعاقد يشمل الحصول علي 20 مليون جرعة.