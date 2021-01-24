"أهم المشاريع المستقبلية"... شرطة دبي تطلق قريبا "التوقيف الذكي"

دبي - محمود عبدالرازق - وعن فكرة المشروع، أوضح مدير مركز شرطة الراشدية، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، أنها تعني "انتقال الملفات الورقية إلى برنامج ذكي من خلال تسجيل بيانات الموقوفين وقضاياهم ومراحل التحقيق عبر برنامج ذكي يسمح للمناوب الاطلاع على كل ما يتعلق بالموقوفين في أي وقت"، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

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ولفت إلى أن "استراتيجية شرطة دبي ركزت منذ سنوات على تفعيل الخدمات الذكية، وأنه بعد أزمة فيروس " كورونا " المستجد اضطر العالم إلى الاعتماد على إنجاز المعاملات عن بعد والاعتماد على الخدمات الذكية".

وتابع أن "شرطة دبي نجحت العام الماضي في تنفيذ 6581 معاملة ذكية خاصة بالجمهور بنسبة 100% خلال فترة التعقيم الوطني".

وأعلن ابن سليمان أن "البلاغات الجنائية في العام الماضي 2020 بلغت نسبة 32%، بسبب البرامج الأمنية المطبقة في شرطة دبي، ومنها برنامج "مسار" المروري الذي خفض نسبة حوادث الشاحنات إلى أدنى مستوى، وبرنامج "العيون الثاقبة" و"عقارب الساعة" و"الصيد الثمين" و"غيم أوفر"، وبرنامج "بصمة أمل" الموجه لأصحاب الهمم، والذي أشار إلى أنه ساعد 6 حالات إنسانية".