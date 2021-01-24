شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. بارد فى السعودية ونشاط للرياح فى الكويت وصحو فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاض فى درجات الحرارة، فمن المتوقع اليوم أن يكون الطقس فى الامارات والسعودية والكويت شديد البرودة .

السعودية:

ترتفع درجات الحرارة قليلاً فى النهار فى السعودية، ويتوقع أن يكون الطقس بارداً نسبياً في عموم المناطق، بينما يميل للحرارة على سواحل البحر الأحمر وتهامة جازان والباحة وعسير ومناطق الحجاز.

إحتمالية ضعيفة لزخات متفرقة من الامطار على اجزاء محدودة من جنوب غرب المملكة ولفترة محدودة.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة عموماً بينما تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة على اجزاء من غرب المملكة خاصة أجزاء من المدينة المنورة وتبوك وشمال مكة المكرمة.

وفى الليل يكون الطقس بارد عموماً في مختلف المناطق عدا سواحل البحر الأحمر وبعض المناطق الجنوبية الغربية.

ومن المتوقع طقس شديد البرودة مع ساعات الليل المتاخرة في اجزاء من الجوف والحدود الشمالية وتبوك.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة عموماً بينما تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة على اجزاء من غرب المملكة.

مائل للبروده نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة . وشديد البرودة ليلا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية و الصحراوية .

الكويت:الامارات:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد فى الامارات أن يكون الطقس اليوم الأحد مغبرا يصبح صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية ، و حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ ساعة تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي سيكون متوسطا - مضطربا أحياناً شمالاً ،و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:36 و المد الثاني عند الساعة 23:40 والجزر الأول عند الساعة 17:25 والجزر الثاني عند الساعة 02:39.. و في بحر عمان يكون الموج متوسطا ، و سيحدث المد الأول عند الساعة 20:17 والمد الثاني عند الساعة 06:18 و الجزر الاول عند الساعة 13:02 والجزر الثاني عند الساعة 01:23.