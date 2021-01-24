شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن اعتقال عناصر إرهابية ضمن عملية "ثأر الشهداء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش العراقي مواصلة جهاز مكافحة الإرهاب عملية "ثأر الشهداء" التي انطلقت، الجمعة، على خلفية الهجوم الإرهابي ببغداد، الخميس.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في بيان ، إن "تشكيلات الجهازُ الثالث نفذت واجبات نوعية في مناطق مُختلفة".

وأوضح أن "العملية الأولى جاءت في منطقة الرضوانية غربي العاصمة، بغداد، وتمكنت فيها القوات من إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف: "تلتها عمليتان في مُحافظة الأنبار بقضاء الفلوجة وناحية الكرمة أسفرتا عن إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين ضمن شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش".

والسبت، نفذت طائرات التحالف الدولي غارة جوية استهدفت معاقل داعش في قضاء مخمور وأطراف محافظة كركوك، شمال العراق، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من التنظيم.

وفي وقت سابق، من اليوم ذاته، أطاح الأمن الوطني، بشبكة من الخلايا الإرهابية النائمة مكونة من 5 عناصر في محافظة كركوك.