شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تحل 131 جمعية ومنظمة خيرية متهمة بـ "تمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة في السودان، حل 131 جمعية ومنظمة خيرية في ولاية جنوب دارفور (غرب السودان)، متهمة أياها بـ "تمويل الإرهاب".

ووقالت السلطات السودانية فى فبراير الماضى، انها أسلحة خفيفة ومتوسطة ومهمات عسكرية، تتبع متهمين في الخلية الإرهابية التي تم توقيف أحد أعضائها فى الشهر ذاته في منطقة شرق النيل بالخرطوم، والتي دلت تحقيقات النيابة العامة السودانية، أنها تتبع جماعة الإخوان الإرهابية.