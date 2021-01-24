عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. مصرية تلد 4 أطفال دفعة واحدة

الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

وضعت مصرية في العقد الثالث من العمر ٤ توائم داخل مركز طبي خاص في مدينة قنا، جنوبي البلاد.



ووفقا لما أوردته صحيفة "المصري اليوم"، السبت، فإنَّ هذه السيدة سبق لها الولادة مرتين من قبل.

وقال حمادة سعيد أبورمح الطبيب المسؤول عن المركز، إنه تبين عن طريق الأشعة منذ البداية حملها في ٤ توائم.

وأشار إلى إجراء عملية قيصرية للسيدة التي أنجبت 4 أطفال (ولدان وفتاتان) وتم وضعهم داخل الحضّانة وحالتهم الصحية جيدة.

ولفت إلى وضع الأم وأطفالها تحت الملاحظة الطبية استعدادا لخروجهم في نهاية اليوم بعد الاطمئنان عليهم.