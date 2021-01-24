شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 245 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى يرتفع إلى 3 .105 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، تسجيل 245 إصابة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال الناطق - فى مؤتمره الصحفى اليومى - إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 105 آلاف و369 إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2861 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 71 ألفا و755 حالة، بعد شفاء 203 حالات خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 29 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.