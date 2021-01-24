شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت تسجيل 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 1138 إصابة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 465769 منذ ظهور الوباء في مارس، كما سجلت 23 وفاة جديدة نزولا من 29 أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 8128 حالة.

وتسلم المغرب أمس الجمعة مليوني جرعة من لقاح شركة أسترا زينيكا للوقاية من كوفيد-19 ليصبح بذلك أول بلد أفريقي يحصل على شحنة كبيرة بما يكفي لبدء برنامج تطعيم مجاني على مستوى البلاد.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن حملة التطعيمات ستبدأ الأسبوع المقبل مستهدفة مرحلة أولية من العاملين في القطاع الصحي والسلطات العامة والمعلمين وكبار السن، في المناطق التي تشهد معدلات تفش أكبر للوباء.

ويخطط المغرب لطرح اللقاحات مجانا في حملة تستهدف 25 مليون نسمة أو ما يوازي 80 بالمئة من السكان.