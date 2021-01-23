العراق... أنباء عن مقتل 11 من "الحشد" في مواجهات "عنيفة" مع "داعش" شمالي البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الحشد عن خوضه مواجهات عنيفة ضد تعرض لـ"داعش" شرقي صلاح الدين.

وقال في بيان مقتضب، "استمرار التعرض الداعشي الإرهابي الغادر على قطعات الحشد الشعبي ويقوم حاليا أبطال اللواء 22 بالحشد الشعبي بخوض مواجهات عنيفة في منطقة العيث شرق صلاح الدين".

وقبل ذلك بوقت قصير قال الحشد في بيان إن قواته "تتصدى لتعرض ينفذه مجموعة من عناصر داعش على منطقة العيث شرقي صلاح الدين".

في سياق متصل، ذكرت قناة "دجلة الفضائية" نقلا عن مصادر لم تسمها أن 11 من مقاتلي "الحشد" قتلوا وأصيب حوالي 10 آخرين بهجوم لـ"داعش" على منطقة العيث بصلاح الدين.

ويكثف العراق عمليات الأمنية لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، الذي أعلنت بغداد هزيمته عسكريا أواخر 2017.

وأمس الأول (الخميس)، شهدت العاصمة بغداد تفجيرين انتحاريين داميين بأحد الأسواق الشعبية أسفرا عن مقتل 32 وإصابة 110 آخرين، وتبناهما لاحقا تنظيم "داعش" الإرهابي.