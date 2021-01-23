خطوة سورية إيرانية الأولى من نوعها

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / Leonhard Foeger

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم السبت، بأن نخبة من ملاكمي إيران وسوريا أقاما أول تدريب مشترك لهم.

وأكدت أنه في بداية معسكره الذي يستمر 14 يوما في إيران، أجرى المنتخب السوري للملاكمة، اليوم السبت، تدريباً مشتركاً مع نخبة من الملاكمين الإيرانيين في مجمع الثورة الرياضي (مجموعه ورزشی انقلاب).

وجرت تدريبات اليوم تحت إشراف مدرب المنتخب الوطني الإيراني للملاكمة، علي رضا استكي، ووفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مدربي الفريقين، ومن المقرر أن تتم التدريبات، غدا الأحد، تحت إشراف مدرب المنتخب السوري، أحمد الوتار.

ومن المقرر أن يتواجه المنتخبان في مسابقة تحضيرية في ختام المعسكر.

وكشفت الوكالة الإيرانية عن أسماء المنتخب الإيراني للملاكمة، وهم أميد أحمدي صفا ودانيال شه بخش وباقر فرجي ومسلم مقصودي وسيد شاهين موسوي وميثم قشلاقي وإحسان روزبهاني وبوريا أميري، وكذلك أعضاء المنتخب السوري، وهم أحمد الوتار (مدرب) وعبد الرحيم أبو ذراع وحيدرة العسلي وحسين المصري وبلال جوخدار ومحمد مليس وجعفر إسماعيل وأحمد غصون وعلاء الدين غصون.