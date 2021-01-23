العبدة: يمكن بحث ضم "مسد" إلى هيئة التفاوض بعد فك ارتباطه بحزب العمال الكردستاني

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو– سبوتنيك. وقال العبدة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول الأنباء التي تتحدث عن إمكانية ضم مسد إلى هيئة التفاوض: "إذا كان الحديث عن وجود المكون الكردي في الهيئة، فهو فعلًا موجود وله دوره وصوته.. أما إذا كان الحديث عن وجود مسد ككينونة سياسية، فإن هذا الموضوع لم يُطرح في الهيئة رسميًا حتى اللحظة، وانضمام مسد إلى الهيئة أمر يمكن بحثه بعد أن تتخلّى مسد عن ارتباطاتها بحزب العمال الكردستاني"، على حد تعبيره.
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الجدير بالذكر أن مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" يقدم نفسه كتحالف "مجموعة من القوى والأحزاب المؤمنة بالحل السياسي".