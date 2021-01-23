شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يحقق مع قادة أمنيين فى حادث تفجيرى وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية بالبرلمان العراقى، اليوم السبت، استضافة قادة أمنيين للتحقيق في حادث تفجيرى ساحة الطيران وسط بغداد أول أمس الخميس. وفقا للموقع الإلكترونى للسومرية نيوز.

ونشر الموقع العراقى، نسخة من قرار لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقى في هذا الشأن، محددة 6 أسماء لقادة أمنيين منهم مدير الاستخبارات العسكرية، ومدير الأمن الوطنى.

أمر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، بإعفاء قيادات أمنية واستخباراتية وتحويلها للتحقيق بعد تفجيري بغداد. كما أصدر أوامر بتغييرات كبرى فى الأجهزة الأمنية العراقية، بعد التفجيرين الانتحاريين فى العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس الماضى، وفقا لقناة العربية.

وتستمر السلطات العراقية، في اتخاذ خطوات جادة بشأن التفجيرات الانتحارية، التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى اجتماعا طارئا لقادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمقر قيادة عمليات بغداد.

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى، بفتح تحقيق فورى للوقوف على أسباب التفجيرين، وملاحقة الخلايا الإرهابية التي سهلت مرور المنفذين، كما وجه مصطفى الكاظمى باستنفار القوات الأمنية لحفظ أمن المواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ميدانيا. ووفقا لقناة العربية.